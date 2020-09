Mass Effect Trilogy Remastered serait bien prévu, mais pour 2021

Alors que la nouvelle génération de consoles pointe le bout de son nez, de nombreux joueurs aimeraient un petit rappel du passé en compagnie du commandant Shepard, dont la Mass Effect Trilogy Remastered se fait attendre depuis des mois malgré quelques listings sauvages. Jeff Grubb de VentureBeat, à l’origine de la rumeur autour de ce remaster, donne aujourd’hui plus d’informations.

Rendez-vous en 2021 ?

Si les premières indications indiquaient une sortie en octobre, il faut croire que cela ne sera finalement pas le cas. Selon les sources du journalistes, ce remaster, qui se nommerait Mass Effect : Legendary Edition, serait maintenant prévu pour le début de l’année 2021.

Les causes de ce délai sont multiples selon lui. Tout d’abord, le premier Mass Effect nécessite plus de travail pour le remettre au goût du jour. Le gameplay vieillissant de ce premier opus fait en effet pâle figure à côté des deux autres, et les équipes chercheraient à le rendre nettement plus agréable, ce qui engendre forcément des changements qui demandent du temps.

De l’autre côté, c’est le multijoueur de Mass Effect 3 qui poserait problème. Alors que ce mode était une expérience à part entière qui avait des conséquences sur le mode solo du jeu à l’époque, il est maintenant un poids pour le remaster. EA ne voudrait pas mettre des ressources dans ce multijoueur, puisqu’il occuperait des serveurs et des fonds qui serviraient mieux à d’autres jeux. Rien n’est cependant encore confirmé.

Cela étant dit, même si le multijoueur de Mass Effect 3 venait à disparaitre, cette Legendary Edition embarquerait tous les DLC sortis pour les trois jeux.

On attend maintenant que EA confirme cela ou non, pour enfin espérer repartir dans les étoiles avec Shepard et compagnie sur nos consoles actuelles.