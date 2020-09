Mass Effect Trilogy : Le remaster à nouveau listé chez un revendeur tchèque

Il faut croire que Mass Effect Trilogy Remastered va pointer le bout de son nez dans toutes les boutiques du monde avant son officialisation. Après être apparu chez un revendeur portugais, le jeu est de nouveau visible sur un site marchand tchèque.

L’attente commence à être longue

Gonna guess the Mass Effect Remastered reveal is soon at this point. https://t.co/YCXp1Ba0lY https://t.co/aeTaydC7pc pic.twitter.com/ZGJw6cMS9C — Jawmuncher (@Jawmuncher) September 21, 2020

Sur le site, on peut voir que le jeu est encore une fois listé sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. La date de sortie du 15 octobre est également notée, mais tout comme la jaquette du jeu, il s’agit probablement d’un placeholder qu’il ne faut pas vraiment prendre pour acquis tant que nous n’avons pas plus d’informations.

Reste que les rumeurs autour de ce Mass Effect Trilogy Remaster s’intensifient de jour en jour, malgré le mutisme d’Electronics Arts. On attend encore une fois une confirmation officielle avant de se réjouir du retour du commandant Shepard.