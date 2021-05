Mass Effect Legendary Edition : Découvrez les 17 premières minutes de Mass Effect en vidéo

Mass Effect Legendary Edition sort aujourd’hui et nous permet de revivre l’aventure de Shepard grâce à un remaster qui améliore l’expérience, notamment sur le plan visuel. C’est surtout le premier épisode de la saga qui a bénéficié du plus gros changement ici, afin de le rendre plus en adéquation avec les deux titres suivants.

Afin de vous aider à voir ce que cela donne, nous vous présentons aujourd’hui les 17 premières minutes de Mass Effect en vidéo, avec des captures maison. Vous pouvez donc voir à quoi ressemble la création de personnage, ainsi que les premières minutes de l’aventure, jusqu’à l’arrivée sur la première planète, Eden Prime.

Mass Effect Legendary Edition est disponible sur PC, PS4, et Xbox One. Vous pouvez retrouver notre test pour plus d’informations sur ce remaster ou bien notre guide complet du jeu.