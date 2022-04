Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de le Masque de confiance. Celui-ci est obtenable dans la Tour de Caria une fois avoir récupéré la Statue inversée de Caria en ayant suffisamment progressé dans la quête de Ranni.

Où trouver le Masque de confiance ?

Emplacement : Tour de Caria

Rendez-vous à la Tour de Caria au site de grâce Salle d’étude de Caria à l’est de la Liurnia. Placez la statue sur le socle de l’autel en face du site de réapparition. Une fois avoir fait les premiers pas dans la tour désormais inversée, regardez sur votre gauche en contrebas pour repérer un cadavre détenant un item. Faites le tour pour rejoindre le malheureux et récupérer le Masque de confiance. Ce masque a la particularité d’offrir 3 d’Ésoterisme à son porteur.

