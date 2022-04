Marvel’s Wolverine : Bientôt le début de la motion capture pour le jeu ?

Insomniac Games est un studio très occupé, sur plusieurs jeux à la fois, et pas des moindres. Cette semaine, le studio était encore en quête de nouveaux talents pour intégrer son équipe basée sur un jeu multijoueur encore non-annoncé, et on sait que la priorité du studio est maintenant de développer Marvel’s Spider-Man 2. Marvel’s Wolverine semblait alors être le projet le plus lointain de nous, mais une photo des coulisses laisse entendre que la production serait bien en train d’avancer rapidement.

Insomniac nous tease

So peaceful and quiet, ….it will not be like this for long pic.twitter.com/JvPzfPlEvS — Mike Yosh (@Mike_Yosh) April 21, 2022

Sur Twitter, Mike Yosh, qui est lead animator chez Insomniac Games et plus spécifiquement pour ce Marvel’s Wolverine, a partagé une photo de la salle de motion capture du studio, où sont enregistrées les performances des acteurs et actrices avant d’être ensuite animée dans le jeu.

La photo est alors précédé d’un tweet déclarant : « Si calme et silencieux… Ce ne sera pas comme ça longtemps. » Autrement dit, une manière de teaser le fait que Marvel’s Wolverine devrait bientôt commencer ses sessions de motion capture, ce qui semble être assez tôt pour ce standalone que l’on ne voyait pas arriver avant 2024, au mieux. Rien n’est évidemment confirmé pour le moment.

On attend maintenant de savoir si le tout va s’accélérer en coulisses, avec peut-être des nouvelles informations au cours de l’été pour le jeu, même si rien n’est moins sûr.