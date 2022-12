Marvel’s Midnight Suns : Un excellent jeu tactique ? Notre test en vidéo

Firaxis aura fait peur à beaucoup de monde en présentant un jeu tactique Marvel avec un système de combat basé sur des cartes et de la construction de decks. Mais le studio a su faire taire ces inquiétudes en prouvant que Marvel’s Midnight Suns avait de belles qualités à revendre, notamment pour ce qui est de son gameplay.

Après y avoir passé des dizaines et des dizaines d’heures, voici notre test vidéo du jeu avec des captures maison, où l’on revient sur les plus grandes forces du titre mais aussi les points qui auraient mérité d’un peu plus de soin.

Marvel’s Midnight Suns est disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur les autres plateformes, courant 2023.