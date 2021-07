Marvel’s Guardians of the Galaxy : Tout ce qu’il faut savoir (gameplay, date, choix…) en vidéo

Annoncé lors de la conférence Square Enix à l’E3 2021, Marvel’s Guardians of the Galaxy est le prochain projet du studio Eidos Montreal. L’équipe propose cette fois-ci un jeu d’action/aventure porté sur le narratif qui nous plongera dans l’univers des Gardiens de la Galaxie. On y incarnera Star-Lord (et seulement lui) au travers une histoire qui nous permettra de rencontrer des visages connues.

Si vous aviez loupé l’annonce ou que vous recherchez tout simplement un condensé des informations, on vous propose de tout savoir sur le jeu dans cette vidéo. On vous centralise toutes les infos tombées depuis l’annonce, idéal pour tout connaître. Précisons de nouveau que Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur Switch via le Cloud.