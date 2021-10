Marvel’s Guardians of the Galaxy : Les Gardiens meilleurs que les Avengers ? Test en vidéo

Annoncé plus tôt dans l’année, Marvel’s Guardians of the Galaxy est aussi attendu que redouté. Il faut dire qu’après Marvel’s Avengers, Square Enix doit redorer son image concernant les adaptations Marvel. Heureusement, ce jeu des Gardiens de la Galaxie semble faire mieux. Comme on vous en parle dans notre test et cet avis vidéo, l’aventure n’est pas parfaite et est jonchée d’imprécisions mais a au moins le mérite de nous faire passer un agréable moment avec notre joyeuse troupe.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sorti ce 26 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch dans une version cloud. Pour ne rien manquer de notre soluce, vous pouvez consulter le guide complet du jeu où l’on vous recensera notamment tous les costumes à découvrir.