Marvel’s Avengers : Le lead-designer du jeu est écarté de sa position de porte-parole suite à d’anciens tweets offensants

Décidément, quand rien ne va, rien ne va. Marvel’s Avengers n’avait certainement pas besoin d’une nouvelle polémique alors qu’il tente tant bien que mal de survivre, surtout avec l’arrivée du Soldat de l’Hiver la semaine prochaine. L’équipe de Crystal Dynamics aurait sans doute préféré se concentrer sur la communication autour de ce nouveau contenu, mais elle a du prendre une décision concernant le l’ancien comportement de Brian Waggoner, lead designer sur le jeu.

It’s incredibly disappointing to see language & views from employees that don't align with our studio values. We apologize to our community & coworkers who are rightfully upset by the content. Brian will no longer be a studio spokesperson or communicating about studio projects. https://t.co/yBWIxwviuL

— Crystal Dynamics (@CrystalDynamics) November 22, 2022