Marvel’s Avengers : Un stream consacré à Hawkeye aura lieu ce soir à 23h

La prochaine mise à jour majeure de Marvel’s Avengers aura lieu le 18 mars, l’occasion pour le jeu de faire quelque peu peau neuve avec du nouveau contenu et des corrections attendues. Hawkeye sera aussi au centre des attentions, puisqu’il sera le nouveau personnage jouable du titre, et ce dernier aura droit à son stream de présentation ce soir.

Join us for a Hawkeye showcase stream where we'll be going into detail on his move set and narrative with members of the team!

🕑 March 12 at 2PM PT

🏹 https://t.co/kRf93wAT37 pic.twitter.com/XqRWiL2ENG

