Marvel’s Avengers : Que vaut le DLC consacré à Kate Bishop ?

Cela fait maintenant plus de deux mois que Marvel’s Avengers est sorti. Depuis son lancement quelque peu catastrophique, le jeu de Square Enix multiplie les mises à jour pour réparer les pots cassés et le nombreux bugs du jeu, ce qui a eu pour effet de reporter la sortie des DLC qui devaient arriver assez vite après la sortie. Le personnage de Kate Bishop est enfin arrivé en début de mois pour apporter un peu de fraîcheur au jeu, qui en manque cruellement et qui est déserté par les joueurs à cause de son manque de renouvellement. Kate parvient-elle à sauver les Avengers ?

Comment fonctionnent les DLC dans Marvel’s Avengers ?

Avant toute chose, rappelons le principe des DLC de Marvel’s Avengers. Aucun personnage supplémentaire ne sera payant, ce qui veut dire que tout le monde possédant le jeu peut recruter Kate Bishop et jouer son aventure sans payer un centime de plus, et ce sera le même cas de figure pour Hawkeye et tous les autres personnages qui arriveront par la suite. Seuls certains cosmétiques sont payants, comme pour les Avengers déjà présents en jeu.

La carte de héros de Kate est aussi partiellement bloquée, et il faut payer 1 000 crédits pour la débloquer (10 euros). Rappelons cependant que cela n’ajoute que des costumes et des emotes en plus et que cette somme peut être obtenue gratuitement en progressant dans les autres cartes de héros. De plus, elle sera « remboursée » si vous progressez dans celle de Kate.

« Encore heureux » pourront s’écrier certains, et à raison, étant donné que le jeu a beaucoup à faire pour se racheter. Reste qu’un ajout gratuit de la sorte est plus que bienvenue et agréable pour tous les joueurs qui sont restés sur le jeu, ou ceux qui souhaitent y revenir.

Une fois la mise à jour effectuée, il suffit simplement de sélectionner la campagne de Kate pour commencer le scénario qui lui est dédié, ou partir directement dans le mode Initiative Avengers pour jouer directement avec elle.

Kate Bishop est-elle le meilleur personnage du jeu ?

L’une des grandes (seules) forces de Marvel’s Avengers était d’offrir des sensations réellement différentes en fonction du héros sélectionné. Si tous n’étaient pas égaux, on pouvait facilement trouver notre chouchou dans la bande et explorer son arbre de compétences très complet.

L’arrivée d’un nouveau personnage jouable est donc une aubaine pour le jeu, même si cela cause évidemment quelques soucis. Etant donné que tous les joueurs veulent découvrir Kate Bishop et la faire progresser, et qu’il est impossible de choisir deux fois le même personnage dans une équipe, il n’est pas étonnant de voir une certaine frustration chez les joueurs qui veulent jouer en groupe et qui se disputent ce personnage. Et on comprend ceux qui veulent absolument jouer avec elle tant elle est réussie.

Sa campagne reste relativement courte (environ 3 heures), mais elle permet de découvrir une nouvelle intrigue, qui va lancer tout le contenu à suivre pour Marvel’s Avengers, afin de nous faire comprendre que le scénario principal du jeu n’était bien qu’un point de départ. L’intrigue reste convenue (il ne s’agit que de la première partie, l’autre étant consacrée à Hawkeye), plutôt courte et sans grands moments, mais on prend plaisir à découvrir Kate Bishop, qui apporte un peu d’insouciance à toute cette histoire de voyage temporel.

Mais c’est surtout grâce à son gameplay que Kate remporte les suffrages. Aussi à l’aise à distance qu’au corps à corps, l’apprentie d’Hawkeye est un personnage très complet qui se trouve être vraiment agréable à manier. Entre ses différentes flèches et son pouvoir de téléportation, la polyvalence de Kate change un peu les habitudes des joueurs, pour le meilleur. N’y voyez pas une révolution pour autant, mais on se demande bien comment Crystal Dynamics va faire pour rendre Hawkeye différent et aussi agréable que Kate.

Notre avis sur ce DLC

Malheureusement, on reste déçu de voir que cette aventure nous fait parcourir les mêmes buildings encore et encore. Alors oui, la disposition des salles change parfois, mais on s’attendait à un vrai renouvellement, qui ne viendra sûrement que lorsque d’autres localisation arriveront dans le jeu, comme le Wakanda.

Le boss est lui aussi relativement décevant, dans la mesure où il ne fait que compiler les pouvoirs des Avengers. Entre Abomination qui n’est qu’une variante d’Hulk, Taskmaster qui copie les mouvements de certains personnages, et ce nouveau boss, il serait temps de proposer un ennemi qui se démarque vraiment des héros avec des pouvoirs différents.

Vous l’aurez compris, cette nouvelle campagne consacrée à Kate Bishop ne chamboule pas les fondamentaux du jeu et son manque de renouvellement, qui sont ses vrais problèmes. Cependant, on peut y voir une petite lueur d’espoir car le jeu va tout de même dans la bonne direction. Chaque nouveau personnage sera un vrai plus pour le jeu à l’avenir, et Kate Bishop, qui n’est pourtant pas l’héroïne la plus demandée par les fans, prouve bien cela. Hawkeye aura la lourde tâche de confirmer cela, mais la rédemption n’est peut-être pas inespérée pour le jeu.