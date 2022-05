Marvel Snap : Un nouveau jeu de cartes façon Hearthstone annoncé sur PC et mobiles

Si les jeux Marvel ne font pas un carton sur consoles, à l’image de l’échec de Marvel’s Avengers, le mobile est encore un terrain fertile pour la Maison des Idées. On a récemment pu le constater avec la sortie de Marvel Future Revolution, mais on en a encore la preuve avec l’annonce de Marvel Snap, un nouveau jeu de cartes inspiré par Hearthstone, qui place le Multivers au centre de son expérience.

Le Multivers en jeu de cartes

Comme on peut le voir dans cette première cinématique, America Chavez est largement mise en avant et doit ici utiliser ses pouvoirs liés au Multivers pour invoquer tout un tas de versions alternatives de nos héros et héroïnes préférés, pour lutter contre certains super-vilains, comme Galactus ou Doom.

Vous reconnaitrez ensuite Ben Brode, ancien réalisateur d’Hearthstone, qui est aujourd’hui en charge de ce Marvel Snap, d’où les ressemblances avec le titre de Blizzard.

Marvel Snap est en développement depuis 4 ans maintenant, et mettre évidemment l’aspect collection au centre de son expérience, tout en proposant un gameplay plus rapide que les autres jeux du genre. Il faudra alors poser ses unités sur trois champs de bataille, dans l’optique de prendre le contrôle de deux terrains de jeu.

Les matchs devraient durer trois minutes, et tout s’enchaîne très vite car les deux adversaires jouent en même temps, plutôt que l’un après l’autre. Le deckbuilding ne prendra pas trop de temps non plus car on sera limité ici à 12 cartes uniques seulement par deck.

Multivers oblige, chaque personnage aura droit à plusieurs cartes différents, avec des designs uniques. 150 cartes seront présentes au lancement, et d’autres seront ajoutées au fur et à mesure.

Evidemment, le tout est free-to-play, et il sera possible d’obtenir toutes les cartes sans payer, à condition d’avoir un peu de chance.

Marvel Snap sortira sur iOS et Android, mais aussi sur PC, avec un accès anticipé sur cette plateforme lorsque les versions mobiles seront déployées partout dans le monde. Aucune date de sortie pour le moment, mais il est possible de s’inscrire à la bêta sur le site officiel (si vous résidez dans les pays autorisés).