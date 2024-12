Marvel Rivals – Liste des trophées / succès

Disponible depuis peu, Marvel Rivals est un hero-shooter où l’on incarne un héros (ou un méchant) de l’univers Marvel, à travers des parties compétitives en équipe. Pour avoir le 100%, il faudra donc logiquement atteindre un certain niveau, enchaîner les parties et jouer avec plusieurs personnages. Au total, on retrouve 40 trophées / succès (+1 platine), pour un total de 1290 points PSN / 1000 GS. Il y a 3 trophées or, 11 trophées argent et 25 trophées bronze. Si vous souhaitez dénicher le 100%, on vous invite à consulter notre guide complet de Marvel Rivals.

Le Collectionneur

Collecter tous les trophées…

Étoile montante

Atteignez le niveau 20.

En jouant Bruce Banner, réalisez 1 KO moins de 3 s après avoir calmé Hulk pour redevenir Banner.

En jouant Squirrel Girl, réalisez 3 KO avec un seul Tsunami d’écureuils imbattable.

Inévitable !

Gagnez 100 parties.

En jouant le Punisher, réalisez 3 KO dans la fumée de Grenade disciplinaire en une seule partie.

En jouant Storm, assistez des membres des X-Men, 10 fois.

En jouant Loki, réalisez 1 KO d’un coup de poignard dans le dos.

En jouant Doctor Strange, réalisez 1 KO de terrain avec le portail.

En jouant Hawkeye, faites équipe avec les Avengers pour réaliser 10 KO.

En jouant Black Panther, enchaînez 3 KO sur Empire intergalactique du Wakanda : Salle du Djalia.

En tant que Moon Knight, touchez 4 ennemis avec une seule utilisation de la Main de Khonshu.

En jouant Magneto, assistez vos alliés mutants, 10 fois.

En jouant Thor, abattez 4 ennemis en une seule utilisation de Dieu de la foudre.

En jouant Jeff the Land Shark, avalez 4 ennemis en une seule utilisation de C’est Jeff !

Bronze