Mario Kart 8 Deluxe : Cinq nouveaux personnages bientôt ajoutés en DLC ?

Celles et ceux qui possèdent le Pass de circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe (ou qui sont abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel) peuvent dès aujourd’hui découvrir huit nouveaux circuits pour le jeu. Cette quatrième vague de tracés est cependant un peu spéciale puisque pour la toute première fois, elle permet aussi de mettre la main sur un personnage en plus, à savoir Birdo. Et si Birdo n’était que le premier personnage bonus de ces DLC ?

Qui seront les prochains ?

looks like 5 more characters are planned for Mario Kart 8 Deluxe https://t.co/Wu0AoUhQ1m — Wario64 (@Wario64) March 9, 2023

La mise à jour permettant le support de ce nouveau DLC aurait laissé apparaitre 5 nouvelles cases vides dans l’écran de sélection des personnages. On savait plus ou moins que Nintendo comptait ajouter d’autres personnages en plus de Birdo, mais pas forcément autant.

De quoi nous faire penser que 5 autres personnages sont prévus pour les deux derniers DLC à venir pour le jeu, sauf si ces points d’interrogation sont juste placés là en tant que placeholder, histoire de rendre la grille symétrique. On vous laisse évidemment le soin de faire vos propres paris quant aux personnages qui pourraient être ajoutés dans le titre, même si on imagine que Diddy Kong sera souvent cité.

Mario Kart 8 Deluxe est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.