Mario Kart 8 Deluxe : La quatrième vague de circuits arrive la semaine prochaine

Mario Kart 8 Deluxe continue à se bonifier avec le temps et avec son Pass circuits additionnels, qui ajoute des vagues de circuits supplémentaire par packs de 8. On a déjà pu en découvrir trois et le quatrième pack arrive prochainement, ce qui veut dire que l’on est en milieu de parcours. Cette quatrième vague est très attendue puisque pour une fois, elle ne se contente pas d’ajouter des circuits, mais aussi un personnage supplémentaire au casting, à savoir Birdo.

8 circuits dont un inédit

Vous pourrez découvrir huit nouveaux circuits dès le 9 mars prochain si vous possède le pass d’extension ou si vous êtes abonnés au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel. En plus de pouvoir à nouveau contrôler Birdo, voici les circuits qui seront ajoutés avec cette quatrième vague :

Poursuite à Singapour – Mario Kart Tour

Bousculade à Bangkok – Mario Kart Tour

Pick DK – Mario Kart Wii

Virée à Amsterdam – Mario Kart Tour

Riverside Parc – Mario Kart Super Circuit

Circuit Mario – Mario Kart DS

Stage Waluigi – Mario Kart Double Dash

Île de Yoshi – Nouveauté

Il ne restera ensuite que deux vagues de DLC, probablement une pour l’été et une autre pour la fin d’année, avant de clore définitivement le chapitre Mario Kart 8 Deluxe.

Mario Kart 8 Deluxe est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.