Mario kart 8 deluxe ajoutera ses prochaines pistes le 4 août

Mario Kart 8 Deluxe a enfin dévoilé la deuxième vague du Pass Circuits additionnels avec une très bonne nouvelle puisque l’une d’entre elles ne sera pas tirée d’un ancien épisode mais bien totalement inédite.

Mario Kart 8 Deluxe fait une sortie de circuits

Retour en piste la semaine prochaine, le jeudi 4 août pour être exact, puisque c’est à cette date que sortiront les nouvelles courses DLC de Mario Kart 8 Deluxe. L’une d’elle, la Cité sorbet, sera d’ailleurs inédite ce qui est une bonne surprise puisque l’on doit avouer que l’on s’attendait uniquement à du recyclage.

Cette vague 2 sera donc plus que rentable, surtout si vous n’avez pas joué à Mario Kart Tour puisque deux circuits viennent du jeu mobile. Et on retrouve quelques pistes emblématiques tels que le très attendu Waluigi Pinball ou la Gorge champignon.

Alors il y a quoi comme contenu ?

Le nouveau contenu sera réparti de la manière suivante :

La Coupe navet :

Escapade new-yorkaise (Mario Kart Tour)

Circuit Mario 3 (Super Mario Kart)

Désert Kalimari (Mario Kart 64)

Flipper Waluigi (Mario Kart DS)

La coupe hélico :

Sprint à Sydney (Mario Kart Tour)

Pays neigeux (Mario Kart Super Circuit)

Gorge champignon (Mario Kart Wii)

Cité sorbet (inédit)

Pour rappel, les courses et les circuits ne pourront pas être achetés à l’unité mais seulement dans le Pass Circuits additionnels vendu à 24,99€ ou aussi disponible dans la formule Premium de l’abonnement Nintendo Switch Online. Six vagues de huit courses chacune sont prévues jusqu’à fin 2023.

Mario Kart 8 Deluxe est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.