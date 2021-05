PS5 : Deux nouveaux coloris annoncés pour la manette DualSense

Si vous en avez marre de votre manette PS5 toute blanche, rassurez-vous car Sony vient d’annoncer deux nouvelles couleurs pour la DualSense. En rouge et noir comme dirait Jeanne Mas.

Une manette noire pour les nostalgiques des PS3/PS4

Le PlayStation Blog vient de révéler deux nouveaux coloris pour la fameuse manette DualSense pour PS5. Une manette rouge appelée « Cosmic Red » et une noire nommée « Midnight Black ». On imagine que les joueurs seront notamment ravis concernant cette dernière qui donne un rendu plus « old school » rappelant ce que l’on avait avec les DualShock sur PS3 et PS4. Il ne manque plus qu’une DualSense grise style PS1 pour combler les fans de la marque.

Elles seront disponibles dans le courant du mois prochain avec des dates de sorties précises qui seront communiquées ultérieurement car cela va varier selon les pays. Dans cette compétition entre les nouvelles générations de console, nul doute que la manette de la PS5 a été un argument qui pèse dans la balance en faveur de Sony avec des fonctionnalités rendant l’expérience plus immersif comme avec le retour haptique des gâchettes.

De plus en plus d’exclusivités, ainsi que des jeux third-party, utilisent cette technologie à l’image de Returnal dernièrement sans oublier Astro Playroom qui a été un magnifique étalage des possibilités de la manette.