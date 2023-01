Mageseeker : Un nouveau jeu League of Legends vient d’être repéré

Avec le succès de son jeu le plus populaire, Riot Games s’est mis en tête de le décliner à toutes les sauces en lui offrant une ribambelles de spin-off. Entre le Project L, Ruined King, Conv/rgence ou encore Song of Nunu, les jeux estampillés League of Legends se multiplient, et un autre projet semble s’ajouter à ce tableau déjà bien rempli. C’est encore une fois grâce à un listing malencontreux qu’un nouveau jeu a dévoilé son existence.

An unannounced "A League of Legends Story" game titled Mageseeker: A League of Legends Story starring Sylas has been rated in Korea: https://t.co/3Aad5ZZsyy

This joins previously announced upcoming games CONV/RGENCE: A LoL Story and Song of Nunu: A LoL Story. pic.twitter.com/d5De6iAFX8

— Gematsu (@gematsu) January 13, 2023