Project L : Le jeu de combat League of Legends dévoile quelques images de gameplay en 2 vs 2

Grâce au succès de la série Arcane sur Netflix, Riot Games peut plus que jamais compter sur l’aura de sa licence League of Legends pour vendre de nouveaux jeux bien différents. L’un des spin-off du MOBA actuellement en préparation est Project L, qui a récemment confirmé qu’il serait disponible en free-to-play à sa sortie. Le titre est une nouvelle fois mis en avant aujourd’hui avec la publication d’un nouveau journal de développeurs, qui fait le point sur les bases du gameplay.

Du 2 vs 2 très dynamique

Tom Cannon, producteur exécutif du jeu, et Shaun Rivera, réalisateur de ce Project L, reviennent en vidéo sur les particularités de ce titre et de son gameplay. Le personnage présenté dans la dernière vidéo, Illaoi, est au cœur de ces nouvelles images, avec une arène inédite pour l’occasion.

Le titre met l’accent sur la grande mobilité de ses combattants, mais aussi sur le fait que les affrontements se feront en 2 vs 2. Lancer des attaques avec votre personnage en réserve sera possible, tout comme enchaîner les combos avec vos deux personnages à l’écran en même temps. On pourra même échapper à un combo adverse en appelant à l’aide notre personnage en réserve, mais son intervention pourra aussi être contrée.

Project L n’a toujours pas de date de sortie, et a priori, il ne faut pas l’attendre pour ces prochains mois, même si l’équipe nous prévient que plus d’informations seront partagées en 2023.