Luna’s Fishing Garden : une date pour le jeu de pêche aux allures de Stardew Valley

Depuis quelques années, l’E3 met de plus en plus les jeux indépendants en avant, que ce soit dans des conférences dédiées ou au milieu de plus gros morceaux. Durant ce début d’événement, nous avons pu découvrir Luna’s Fishing Garden, un petit jeu relaxant aux allures de Stardew Valley.

La pêche ?

Luna’s Fishing Garden vous mettra au contrôle d’une jeune fille utilisant un petit bateau pour voguer d’îles en îles dans des environnements en pixel art en scrolling horizontal. Au programme : beaucoup de pêche comme l’indique le titre, mais pas que. Il sera en effet possible de gérer son jardin en plantant divers arbres, mais aussi et surtout de venir en aide aux pnj locaux. Vous pourrez en apprendre plus sur ces créatures gigantesques en leur rendant service.

Luna’s Fishing Garden sera disponible sur PC (via Steam) dès cette semaine puisque l’équipe de développement, composée de deux personnes, vient de révéler que la date de sortie était fixée au 16 juin.