Lost Ark : Tout savoir sur le lancement (serveurs, heures d’ouverture…)

Le lancement de Lost Ark est imminent. Le MMO coréen est particulièrement attendu alors afin de ne pas perdre de temps et de vous lancer directement dans la phase de » leveling », voici tout ce qu’il faut savoir pour sa sortie officielle.

Lost Ark : les infos pour le lancement

Afin de gagner du temps, il est possible de prétélécharger le jeu dès aujourd’hui depuis 18 heures. Il n’y a pas besoin d’avoir acheté un pack fondateur pour en profiter contrairement à l’accès anticipé qui démarre le 8 février à 18 heures pétante. Cela vous donnera ainsi un accès anticipé de 3 jours.

Pour les joueurs n’ayant pas acquis le pack fondateur, il faudra attendre jusqu’au 11 février prochain à 18 heures. Afin d’éviter des transferts ou des surcharges, les serveurs de toutes les régions concernées ouvriront au même moment. En revanche, comme l’indique le site officiel, les réinitialisations de serveur (pour les activités quotidiennes, hebdomadaires, les boss ect), le jeu tiendra compte du décalage horaire :

États-Unis (Ouest) : UTC -7

États-Unis (Est) : UTC -4

Europe (Centre) : UTC +1

Amérique du Sud (Est) : UTC -3

Quel serveur choisir sur Lost Ark ?

En Europe, la liste des serveurs est plutôt longue mais sachez que les guildes et les joueurs de chaque pays se sont déjà plus ou moins organisés en amont. Voici la liste complète :

Neria

Kadan

Trixion

Calvasus

Thirain

Zinnervale

Asta

Wei

Slen

D’après les prévisions observées un peu partout vis à vis des communautés, guildes et réseaux sociaux, il semble que Trixion soit le serveur qui aura le plus joueurs francophones même si la communauté semble assez dispersée en optant également pour Zinnervale (le choix des gros streamers francophones aura également un impact non négligeable).

Sachez toutefois que le choix du serveur ne sera pas très impactant en matière d’expérience puisque le PVP, les activités PVE (en bref tout ce qui vous lance dans des queues) et même les ressources de l’hôtel des ventes sont partagées entre les serveurs. Si vous êtes nouveaux, on vous conseille également d’éviter le serveur Kadan qui semble avoir été désigné comme un serveur PVP occupé par de nombreux vétérans expérimentés (jouant sur la version Russe du jeu par exemple).