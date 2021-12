Loco Motive : Un nouveau point’n click annoncé pour l’été 2022 sur PC et Switch

En plus de donner des nouvelles d’OlliOlli World et de Sea of Stars, le Nintendo Indie World Showcase diffusé hier en fin d’après-midi a présenté quelques nouveautés comme Loco Motive, un point’n click en pixel art développé par Robust Games et édité par Chucklefish puisant clairement ses inspirations dans le célèbre roman Le Crime de l’Orient Express d’Agatha Christie tout en y ajoutant une note comique.

Menez l’enquête dès l’été prochain

Comme l’explique le trailer ci-dessus, ce jeu d’aventure vous emmènera à bord du Reuss Express dans les années 1930.

Alors que tout se passe bien à bord de ce luxueux train à vapeur, le voyage de l’avocat Arthur Ackerman, de l’aspirant détective Herman Merman et de la membre des services secrets de Sa Majesté Diana Osterhagen est bouleversé par l’assassinat de la riche héritière Lady Unterwald. Et le pire, c’est qu’ils sont tous les trois suspects dans cette affaire !

Comme dans n’importe quel jeu d’enquête classique, vous devrez donc prouver leur innocence et découvrir qui a véritablement commis cet acte abominable en résolvant différentes énigmes et en utilisant habilement les compétences uniques de ces trois personnages. Notez également que ce titre intègrera une bande-son composée par Paul Zimmermann, un artiste que vous connaissez peut-être pour son travail sur Space Haven.

Loco Motive sera disponible au cours de l’été 2022 sur PC via Steam et Nintendo Switch.