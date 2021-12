Sea of Stars : Le successeur spirituel de Chrono Trigger sortira à l’hiver 2022

Ce mercredi se tenait la présentation Indie World de Nintendo, consacré aux jeux indépendants. La petite surprise d’entrée, c’était Sea of Stars, le tout nouveau projet des créateurs du très bon The Messenger. Le RPG a présenté de nouvelles images de gameplay et nous donne rendez-vous pour l’année prochaine.

Une lettre d’amour à Chrono Trigger ?

Né d’une campagne Kickstarter qui a été financée avec brio en mars 2020, Sea of Stars est un titre qui a rapidement été comparé à Chrono Trigger. Le titre prendra la forme d’un RPG avec un système de combats au tour par tour, décrit comme fluide par les développeurs. L’exploration aura également un grand rôle, avec de nombreux secrets à découvrir, où l’on pourra parcourir tous les recoins de la carte, avec même des falaises à passer.

Sabotage Studio confirme qu’il s’agit bien d’un prequel à The Messenger et Sea of Stars partagera le même univers. Cependant, pas de panique, le studio québécois affirme qu’il ne sera nullement nécessaire d’avoir joué à leur précédente production pour comprendre le monde de Sea of Stars, qui s’annonce enchanteur. Un sentiment qui sera renforcé par la présence du compositeur Yasunori Mitsuda à la baguette, connue pour avoir œuvré sur Chrono Trigger, Chrono Cross ou encore Xenoblade Chronicles 2.

Enfin, notez que Sea of Stars est désormais prévu pour l’hiver 2022 sur PC et Nintendo Switch. D’autres versions consoles sont également prévues.