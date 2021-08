Lineage W : Le MMORPG est annoncé sur PC, PS5, Switch et mobiles pour 2021

Lineage est sans doute l’un des MMORPG les plus populaires dans le monde, avec un second opus qui est sorti il y a presque deux décennies et qui compte des millions de joueurs et de joueuses. L’annonce d’un nouveau Lineage a donc de quoi créer beaucoup d’enthousiasme auprès des fans de la série, qui pourront bientôt découvrir Lineage W.

Un nouveau MMO ambitieux pour cet année

NCSOFT annonce que Lineage W « est un projet qui veut créer le Lineage ultime », une sorte de compilation de toute ce qu’a fait la licence depuis son lancement il y a 24 ans. Le jeu disposera d’une vue isométrique avec des graphismes 3D, avec une grande emphase mise sur les batailles épiques grâce à un nouveau système de combats, et une narration encore plus développée.

On découvre ici des premières vidéos de présentation qui s’attardent sur la construction du monde du jeu, sur les combats, les classes, bref, tout ce qu’il faut savoir sur ce Lineage W. Le titre va en plus de cela s’offrir une sortie mondiale, et dès la fin de l’année 2021. Le MMO sortira ainsi sur PC, PS5, Switch, iOS et Android.

Pour fêter ce lancement mondial, on nous promet du cross-play sur consoles entre PS5 et Switch, tandis qu’une technologie « AI translation » est en développement pour mettre de traduire presque instantanément les messages postés dans le jeu, afin que les joueurs du monde entier puissent se comprendre sans la barrière de la langue.