Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii avance sa sortie au 21 février 2025 et montre un peu de gameplay

Le Goromaru toutes voiles dehors

On le sait depuis la révélation même du titre, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nous amènera à incarner Goro Majima via le rôle cette fois d’un capitaine de navire. Nommé le Goromaru, celui-ci va être mis à profit via des batailles navales, au terme desquelles un abordage du navire ennemi sera possible, laissant s’exprimer les talents au coutelas de Majima.

Dans la vidéo du jour, on peut aussi apercevoir quelques éléments de personnalisation comme la figure de proue ou la couleur des voiles et de la coque. Aussi, et surtout, on en sait un peu plus sur le colisée de Madlantis, l’antre de Queen Michele. Quatre modes seront inclus, dont le Tournoi des capitaines où l’on peut voir le Goromaru à l’œuvre face à des pirates ennemis.

On a aussi eu droit à des petites surprises comme l’apparition de Taiga Saejima, ou à des techniques de combat où Majima se sert d’un violon et d’une guitare, visiblement pour invoquer des animaux venant prêter main forte en combat.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii débarquera donc désormais le 21 février 2025 sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC via Steam.