Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii présente ses batailles navales et aura droit à un mode New Game+ gratuit

RGG Studio ne jouera pas les pirates avec le mode New Game+

Dans cette grande vidéo de présentation, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le jeu. Que ce soit sur terre avec les différents modes de combat de Majima (dans un système qui semble plus dynamique que jamais) ou sur l’océan avec les batailles navales qui pourraient presque faire rougir un Skull & Bones (ne serait-ce que pour sa partie abordage), ce Like a Dragon Direct se montre complet et a le bon goût d’être entièrement doublé en français pour que vous ne passiez à côté d’aucune information.

RGG Studio en a profité pour indiquer que les précommandes permettront d’obtenir Ichiban en tant que membre d’équipage, tandis que les tenues de ce dernier pourront elles aussi être débloquées.

Et cette fois, le studio a eu le bon goût de ne pas cacher le mode New Game+ derrière une édition un peu plus coûteuse. Une chose que l’on pouvait reprocher aux derniers épisodes, et il faut croire que le message est passé. Ce mode arriveront donc gratuitement dans Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii via une mise à jour qui sortira après le jeu.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sera disponible le 21 février 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.