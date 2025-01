Ryu Ga Gotoku Studio nous donne rendez-vous pour un Like a Dragon Direct le 9 janvier

Puisque personne d’autre ne veut planifier son Direct…

Et si les fans de la première heure de la saga seront bien entendu au rendez-vous, il faudra que le studio se montre convaincant pour attirer les autres. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii débarque en plein milieu du mois de février, qui se présente comme étant le pire mois de ce début d’année avec des sorties qui s’enchaînent à un rythme effréné.

Ryu Ga Gotoku Studio tentera donc de nous vanter les mérites de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii avec un Like a Dragon Direct, qui devrait exclusivement être centré sur ce jeu. Il aura lieu sur YouTube le 9 janvier prochain à 18 heures (heure de Paris, et il sera aussi le premier Like a Dragon Direct à être doublé en français, en plus des sous-titres dans notre langue. Il est bien loin le temps où la série était réservée à la langue de Shakespeare.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sera disponible le 21 février 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.