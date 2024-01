C’est ce vendredi 26 janvier qu’Ichiban et Kiryu feront équipe dans Like a Dragon: Infinite Wealth, le huitième opus de la série Yakuza, devenue aujourd’hui Like a Dragon. Un épisode très attendu et à raison, puisqu’il se présente déjà comme l’un des meilleurs jeux de l’année, du moins selon notre test. Ce qui devrait convaincre plus d’une personne de se pencher sérieusement sur ce RPG, et voici où le trouver au meilleur prix.