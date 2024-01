Like a Dragon: Infinite Wealth bloque son New Game + derrière son édition Deluxe

Une pratique qui fait débat

L’information nous vient de PC Gamer qui a remarqué que le mode New Game + du jeu, qui permet de recommencer une partie en conservant une partie de ses statistiques et ses objets, était uniquement compris dans le Master Vacation Bundle, qui est disponible dans l’édition Deluxe et l’Ultimate Edition du jeu.

Autrement dit, cette option est donc payante. Voir un New Game + directement inclus dans le jeu dès sa sortie est aujourd’hui plutôt rare, mais les studios ne font généralement pas payer ce mode et optent plutôt pour une mise à jour gratuite. Mais Sega a donc choisi de le proposer directement pour son prochain titre, derrière un paiement.

Une pratique qui est loin de faire l’unanimité, même si cela ne devrait pas trop affecter la communauté qui a hâte de retrouver la saga. Like a Dragon: Infinite Wealth sera disponible dès le 26 janvier sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.