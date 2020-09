Life is Strange 2 : Le premier épisode est désormais gratuit

Si Life is Strange 2 vous a toujours intrigué, mais que vous n’osez pas encore franchir le cap de l’achat, voilà une nouvelle qui devrait vous aider à vous décider à vous lancer dans ce périple.

Un chapitre offert

Depuis aujourd’hui, le tout premier épisode de Life is Strange 2 est gratuit sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il ne s’agit visiblement pas d’une offre spéciale limitée dans le temps, et ce premier épisode (sur cinq) sera désormais accessible à tous sans dépenser un centime.

L’occasion pour vous de découvrir le début des aventures des frères Diaz, qui fuient leur maison suite à un accident tragique. Vous pourrez ensuite acheter tous les épisodes un par un ou la saison complète pour découvrir le fin mot de l’histoire.