Les Sims 4 : l’extension Écologie est désormais disponible

Alors que la dernière extension vous avait renvoyé sur les bancs de la fac en fin d’année dernière, Electronic Arts vient tout juste de sortir sa nouvelle extension pour Les Sims 4 : Écologie. Au programme : recyclage, protection de l’environnement et énergies renouvelables.

Devenez le Nicolas Hulot de votre quartier

Mettant à l’honneur l’écologie et un mode de vie durable, Les Sims 4 continue son petit bonhomme de chemin en étoffant son jeu au fil des mois. Cette dernière extension vous permettra notamment de :

Collaborer efficacement avec votre quartier : vous pourrez voter chaque semaine pour différents plans d’actions pour votre quartier. Chaque membre de la communauté aura sa voix, et si vous voulez imposer votre vision de l’écologie, vous allez devoir faire campagne. Ces plans d’actions auront un effet sur le climat de votre ville.

: vous pourrez voter chaque semaine pour différents plans d’actions pour votre quartier. Chaque membre de la communauté aura sa voix, et si vous voulez imposer votre vision de l’écologie, vous allez devoir faire campagne. Ces plans d’actions auront un effet sur le climat de votre ville. Devenir Concepteur civil : ce nouveau métier vous permettra de vous impliquer dans la planification et la conception de solutions, toujours en lien avec l’environnement

: ce nouveau métier vous permettra de vous impliquer dans la planification et la conception de solutions, toujours en lien avec l’environnement Recycler votre décoration : qui dit développement durable, dit recyclage. Récupérez de vieux éléments de décorations pour leur redonner une seconde jeunesse.

Disponible à un prix de 39,99€ sur la boutique en ligne d’Electronic Arts, cette extension est d’ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Espérons que la récente disponibilité d’une partie du catalogue d’EA sur Steam permette une baisse de prix d’ici quelques semaines.