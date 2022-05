Les Mondes d’Aria : Le jeu de Ludogram précise un peu plus ses mécaniques de gameplay, avec le One for All

Après sa campagne Ulule réussie haut la main, avec plus de 460 000 € récoltés pour assurer son financement, le jeu Les Mondes d’Aria se prépare doucement pour sa sortie l’année prochaine. Il profite de l’AG French Direct pour se présenter un peu plus en détail à l’occasion d’une nouvelle vidéo de gameplay, dans laquelle, Emmanuel Corno, lead narration designer sur le titre, explique les différentes particularités du titre.

Les choix de chacun au coeur du gameplay

Pour rappel, Les Mondes d’Aria se base sur le célèbre jeu de rôle imaginé par FibreTigre, mis en avant dans l’émission Game of Rôles, et qui rassemble de nombreuses personnalités bien connues de la sphère Twitch française, comme MisterMV, le Joueur du Grenier ou encore Maghla.

On nous explique alors le déroulement d’une partie, avec des choix qui vont forcément impacter le reste de l’histoire. On découvre la mécanique du One for All (pas celui d’All Might), qui permet alors de prendre en compte les choix de tous les joueurs et joueuses lors d’une partie à plusieurs. Le choix d’une personne dans l’équipe peut donc avoir des répercussions sur tout le groupe, et le jeu fait en sorte de s’adapter à n’importe quelle situation. Un vrai jeu de rôle donc, d’autant plus que les jets de dés seront aussi de la partie.

Les Mondes d’Aria sortira au cours de l’été 2023 sur sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.