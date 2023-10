La seconde moitié du mois d’octobre est la période idéale pour se faire peur avec un jeu effrayant. Le froid commence à nous prendre au corps, les journées sont de plus en plus courtes et l’atmosphère d’Halloween fait son œuvre. L’occasion est donc toute trouvée pour s’essayer à des jeux d’horreur pour se donner quelques frissons. Voici une sélection de jeux d’horreur que l’on vous conseille vivement pour une expérience inoubliable.

Les meilleurs jeux d’horreur de 2023

Pour ceux qui ne jurent que par la fraîcheur, voici une sélection de jeux d’horreur sortis uniquement en 2023.

Sons of the Forest

La suite tant attendue de « The Forest« , Sons of the Forest nous plonge dans un monde mystérieux rempli de dangers et de créatures terrifiantes. Avec des graphismes améliorés et une ambiance encore plus sombre, il s’agit d’un incontournable pour les amateurs de survie et d’horreur. Une balade en forêt que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

Dead Space Remake

Il s’agit du remake d’un des plus grands classiques du jeu d’horreur dans l’espace. Dead Space Remake offre ici une expérience visuelle et sonore remasterisée. Il garde évidemment tout ce qu’il l’a rendu culte dont une atmosphère oppressante et un sound design particulièrement bien exploité.

Resident Evil 4 Remake

L’un des titres les plus emblématiques de la série Resident Evil revient avec des graphismes modernes et des mécaniques de jeu améliorées. L’aventure de Leon S. Kennedy n’a jamais été aussi terrifiante dans Resident Evil 4 Remake. Ce dernier va voyager en Espagne pour sauver la fille du président des Etats-Unis, kidnappée par un culte étrange. Pour encore plus de trouille, sachez que le jeu proposera prochainement un mode VR sur PSVR2, et ce gratuitement si vous possédez le titre.

Alan Wake 2

La suite du thriller psychologique culte. Alan Wake 2 sortira le 27 octobre prochain, mais d’après nos premières approches avec le titre, on peut d’ores et déjà le considérer comme une pièce de choix pour cette période d’effroi. Les fans de la série seront ravis de retrouver Alan dans une nouvelle aventure sombre et partagera la vedette avec un nouveau personnage jouable, Saga Anderson, qui travaille sur une affaire de meurtres liés à un culte étrange dans la ville de Bright Falls.

The Outlast Trials

Situé dans l’univers d’Outlast, The Outlast Trials offre une nouvelle perspective sur les horreurs de l’asile de Mount Massive. Avec la possibilité de jouer en coopération jusqu’à 4 joueurs, vous ne serez pas seul pour affronter vos peurs. Vous allez ainsi incarnez des cobayes en fuite en pleine guerre froide, où une entreprise du nom de Murkoff Corporation effectue des tests inhumains.

Layers of Fear

Cette version réimaginée de la licence inclut tout le contenu sorti dans Layers of Fear (2016) et Layers of Fear 2, DLC compris et comprend un chapitre inédit : « The Final Note ». Layers of Fear est une bonne manière de découvrir la franchise et de partir pour un voyage psychédélique à travers l’esprit d’un artiste tourmenté. Chaque pièce de la maison révèle une partie de son histoire tragique, avec des énigmes et des visions horrifiques.

Amnesia: The Bunker

Se déroulant à l’époque de la Première Guerre mondiale, Amnesia: The Bunker promet une expérience terrifiante dans un bunker abandonné. Vous incarnez Henri Clément, un soldat français équipé d’un revolver et d’une bruyante lampe de poche à dynamo. Celui-ci est traquée par une menace qui réagit aux mouvements et aux bruits. Et vous n’avez clairement pas intérêt à manquer de lumière durant ce périple.

Dredge

Jamais un jeu de pêche ne vous aura autant effrayés. Dredge est un jeu en eau trouble qui explore l’horreur psychologique et les peurs profondément enracinées. Inspiré par l’univers de HP Lovecraft, le titre nous plonge dans un monde terrifiant rempli de mystères et d’angoisses existentielles à bord d’un bateau que l’on pourra améliorer.

Demonologist

Demonologist vous plonge dans le monde occulte des démonologues. Il vous propose d’affronter des forces surnaturelles seul ou en coopération jusqu’à 4 joueurs. Une expérience unique basée sur des rituels et des exorcismes. Votre but est d’identifier le type d’esprit maléfique qui hante des lieux maudits, et de l’exorciser à l’aide de votre équipement.

The Texas Chain Saw Massacre

Basé sur le film d’horreur culte, The Texas Chain Saw Massacre vous fait vivre l’angoisse des personnes pourchassées par un tueur froid et déterminé : Leatherface. Vous pouvez ainsi incarner le tueur ou les survivant de la famille Slaughter. Il s’agit d’une bonne alternative à Dead by Daylight même si celui-ci reste le maître incontesté en la matière.

Les jeux d’horreur pour jouer en couple ou entre amis

Ce n’est pas toujours facile de jouer seul à un jeu d’horreur. Heureusement, il est possible de se rassurer à plusieurs et de passer un bon moment. Voici une sélection de jeux d’horreur incontournables à partager.

Dead by Daylight

Comme on vient l’évoquer, Dead by Daylight est le jeu d’horreur multijoueur par excellence où quatre joueurs tentent de survivre face un tueur déterminé. Les survivants doivent réparer des générateurs pour ouvrir les portes de sortie tout en évitant d’être attrapés et sacrifiés par le tueur. Avec une variété de tueurs, de survivants et de cartes déjà bien fournies, vous ne risquez pas de vous ennuyer.

Until Dawn

Si vous manquez de films d’horreur sous le coude, Until Dawn va sans doute vous satisfaire avec une narration très forte et son interactivité. L’histoire suit un groupe d’amis qui se retrouvent piégés dans une cabane de montagne un an après la disparition tragique de deux de leurs amis. Les choix déterminent le déroulement de l’histoire et qui survit jusqu’à l’aube.

Phasmophobia

Phasmophobia est un jeu d’horreur coopératif où les joueurs incarnent des enquêteurs paranormaux chargés d’identifier les types de fantômes hantant divers lieux. Vous allez devoir utiliser divers outils, tels que des caméras, des détecteurs EMF et des planches Ouija, pour recueillir des preuves et communiquer avec les esprits. Par contre, ces derniers ne sont pas toujours amicaux.

Man of Medan (The Dark Picture Anthology)

Man of Medan est très semblable à Until Dawn, et pour cause, il est développé par le même studio, Supermassive Games. Le jeu suit un groupe d’amis qui se retrouvent piégés à bord d’un navire de guerre hanté après une plongée sous-marine qui tourne mal. De nouveau, le titre repose sur les choix des joueurs qui déterminent le sort des personnages et l’issue de l’histoire. Il propose un mode multijoueur « Movie Night » où les joueurs peuvent passer la manette pour prendre des décisions pour différents personnages, ainsi qu’un mode coopératif en ligne.

The Forest

The Forest est un jeu de survie en monde ouvert où l’on évolue dans une forêt peuplée de cannibales mutants. Le but principal est de survivre en construisant des abris, en chassant de la nourriture et en se défendant contre les menaces. Au fur et à mesure que le joueur explore l’île, il découvre des grottes souterraines et des indices sur les disparitions précédentes. Le jeu propose un mode multijoueur coopératif où les joueurs peuvent travailler ensemble pour construire, chasser et explorer.

Les incontournables

Si les graphismes parfois vieillissant ne vous font pas peur, voici quelques classiques intemporels que l’on vous recommande chaudement.

Silent Hill 2

L’un des titres les plus emblématiques de la série Silent Hill, ce jeu suit James Sunderland, qui se rend dans la ville après avoir reçu une lettre de sa défunte épouse. À travers des environnements brumeux et des créatures grotesques, vous allez découvrir des histoires poignantes sur la perte, la culpabilité et le désespoir. Un remake est prévu, mais on ne risque pas de le voir arriver avant un moment.

Resident Evil 7

Marquant un retour aux racines de l’horreur de la série, Resident Evil 7 nous plonge dans une plantation abandonnée en Louisiane. Le joueur incarne Ethan Winters, à la recherche de sa femme disparue, et découvre les horreurs cachées de la famille Baker. Il marque une rupture avec les précédents opus en optant pour une perspective à la première personne qui intensifie l’expérience horrifique. Pour les plus courageux, vous pouvez également faire l’aventure avec un casque de réalité virtuelle.

Amnesia: The Dark Descent

Nous avons cité le dernier titre de licence dans cette sélection, mais Amnesia: The Dark Descent reste un indémodable du jeu d’horreur. On y incarne Daniel, qui se réveille dans un château sombre sans aucun souvenir. Avec une mécanique de jeu unique où regarder directement les monstres peut rendre le personnage fou, vous devez naviguer à travers des énigmes tout en échappant à des horreurs indicibles.

Outlast Trinity

Autre licence déjà citée dans cet article, Outlast, premier du nom, mise sur une atmosphère oppressante où la fuite est souvent la seule option face au danger. Armé d’une simple caméra, le journaliste Miles Upshur enquête sur un asile abandonné, découvrant rapidement que quelque chose de sinistre s’y cache. Aujourd’hui, un bundle regroupant le premier jeu, son DLC et Outlast 2 est disponible : Outlast Trinity.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly

Utilisant une caméra antique pour repousser les esprits, les jumelles Mio et Mayu explorent un village abandonné pour découvrir son histoire tragique. Le titre est célèbre pour son atmosphère sombre et ses histoires de fantômes basées sur le folklore japonais. Pour un expérience un peu plus récente de la licence, vous pouvez aussi vous diriger sur Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires, un remaster de l’opus Wii U de 2015.

Soma

Situé dans une installation sous-marine abandonnée, vous devez découvrir ce qui est arrivé à ses habitants tout en faisant face à des machines qui semblent avoir développé une conscience. Soma explore profondément les thèmes de l’identité, de la conscience et de ce que cela signifie d’être humain.

The Evil Within

Dirigé par le créateur de Resident Evil, Shinji Mikami, The Evil Within plonge le joueur dans un monde déformé rempli de monstres grotesques. L’histoire suit le détective Sebastian Castellanos alors qu’il navigue dans cet univers cauchemardesque pour découvrir la vérité. Si vous avez apprécié, on vous conseille également sa suite, The Evil Within 2.

Alien: Isolation

À défaut de vous installer de la laine de roche, Alien: Isolation vous procurera le frisson d’être poursuivi par un monstre sacré de la science-fiction. Se déroulant après les événements du film original « Alien », vous incarnez Amanda Ripley, à la recherche de sa mère disparue. Dans une station spatiale abandonnée, elle doit éviter le xénomorphe impitoyable tout en découvrant ce qui est arrivé à l’équipage.

Condemned: Criminal Origins

Si vous trouvez que les jeux d’horreur sont trop contemplatifs et manquent d’action, Condemned: Criminal Origins est sans doute fait pour vous. Ce jeu suit l’agent Ethan Thomas alors qu’il traque un tueur en série dans des environnements urbains délabrés. Avec un combat rapproché brutal et une atmosphère tendue, vous devez constamment être sur vos gardes.

Fear

Là encore, on vous partage un classique qui ne manque pas d’action et ravira surtout les amateurs de FPS. Dans Fear, vous faites partie d’une unité spéciale envoyée pour enquêter sur un phénomène paranormal. Les apparitions soudaines d’une petite fille fantomatique, son ambiance glauque et malsaine, et ses mécaniques de combat à base de « bullet time » l’ont notamment rendu culte.

En espérant que cette sélection vous aura donné des idées pour avoir les chocottes durant vos soirées d’automne et d’hiver. Et joyeux Halloween.