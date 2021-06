L’Epic Games Store fait fuiter 4 jeux The Legend of Heroes dont 3 très demandés par les fans

Falcom fête ses 40 ans cette année, le studio derrière les licences Ys et The Legend of Heroes prépare ainsi de nombreuses surprises pour les fans mais Epic semble avoir vendu la mèche concernant des titres très attendus.

Enfin les très attendus Zero et Ao no Kiseki

Falcom doit tenir un livestream dans la nuit du 24 au 25 juin prochain afin de faire plusieurs annonces autour de ses jeux. Malheureusement, si l’on en croit la boutique de l’Epic Game Store il s’agirait donc des annonces importantes pour quelques titres de The Legend of Heroes dont le prochain nommé The Legend of Heroes: Trails into Reverie officiellement chez nous. Pas de surprise jusque-là puisque l’on attendait évidemment une localisation du titre qui sortira cette année au Japon.

La plus grosse surprise reste toutefois les localisations officielles de The Legend Heroes Trails from Zero et The Legend of Heroes : Trails to Azure (Zero et Ao no Kiseki). Sortis initialement sur PSP et PC au Japon, les titres étaient des opus très demandés par les fans de la franchise si bien que certains d’entre eux avaient même proposé une traduction anglaise pour la version Steam. Ils sont ensuite ressortis au Japon sur PS4 dans des versions remasterisées. On imagine que ce sont celles-ci qui seront proposées sur PC (et sans doute sur PS4).

Enfin, nous aurons également droit à l’un des spin-off de la série, The Legend of Nayuta: Boundless Trails. A l’occasion de sa sortie occidentale, il proposera de nouvelles illustrations, des visuels en HD, des musiques améliorées et du 60 FPS.

D’après les fiches des jeux sur l’Epic Games Store :

The Legend of Heroes: Trails into Reverie sortira en 2023

The Legend Heroes Trails from Zero sortira en automne 2022

The Legend of Heroes : Trails to Azure sortira en 2023

The Legend of Nayuta: Boundless Trails sortira en 2023

Toutefois d’après les fiches Steam qui viennent d’être ajoutées The Legend Heroes Trails from Zero et The Legend of Heroes : Trails to Azure sortiraient cet automne sur Steam.

Toujours d’après les fiches de jeu, les textes ne seront disponibles qu’en anglais et en japonais.