L’énigme Détective Conan : Présentation et avis sur le livre de Pix’n Love

Aujourd’hui, et après vous avoir présenté La Volonté d’Oda en fin d’année dernière, nous allons revenir sur un autre ouvrage du même éditeur : L’énigme Détective Conan. Toujours édité par Pix’n Love, le bouquin revient sur un autre grand nom de l’histoire du manga. Cette fois-ci, on retrouve Pierre-William Fregonese comme auteur, lui qui était déjà derrière l’écriture de Forever Tsukasa Hojo, le livre revenant sur la carrière du père de City Hunter ou encore Cat’s Eye.

Pour l’éditeur, ce n’est plus un coup d’essai quand on voit le nombre d’ouvrages présents dans leur collection Pop’n Love. Chez nous, par exemple, vous pouviez déjà lire nos avis sur les bouquins traitant d’Akira Toriyama et Evangelion. Ça, mais aussi ceux dont nous ne vous avons pas parlé. Du coup, il y a de quoi faire confiance à cette collection qui ne cesse de grandir.

Alors, certes elle grandit, mais est-ce que cette collection est bonne pour autant ? Et si oui, l’ouvrage retraçant les aventures du plus grand des « petits » détectives est-il à la hauteur des autres ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

A la poursuite de Sherlock ?

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Conan, il s’agit d’un manga policier dans lequel le lecteur peut suivre deux personnages qui, en fait, n’en sont qu’un seul. D’un côté, on suit Shinichi Kudo, un lycéen de 17 ans qui aide la police à résoudre certaines enquêtes. De l’autre, Conan, un jeune garçon de dix ans son cadet. Au début de l’histoire, Shinichi surprend une conversation entre deux criminels, ces derniers lui faisant alors boire un breuvage inconnu. Le laissant pour mort, celui-ci se réveille plus tard, rajeunit de dix ans et change alors d’identité pour devenir Conan. Son objectif ? Retrouver son ancien corps.

D’ailleurs, Gosho Aoyama est connu pour s’être inspiré de nombreuses autres œuvres pour créer son personnage et son univers. Dans la longue liste, on trouve quelques noms très connus comme Arsène Lupin, Hercule Poirot ou encore Sherlock Holmes. Tous ces styles mélangés à une intrigue aussi originale que celle d’un adolescent rajeunit qui cherche à retrouver son identité perdue, voilà une série qui a pas mal de potentiel. Et ce n’est pas sa réussite mondiale qui va nous faire dire le contraire.

Et ce ne sont pas non plus les 100 tomes sortis pour la série qui vont nous faire croire que Détective Conan est un échec commercial. Mais 100 tomes, tout comme c’était le cas pour La Volonté d’Oda, ça fait beaucoup de matière à traiter. C’est pourquoi l’ouvrage de Pierre-William Fregonese est découpé en autant de chapitres (même plus au final) qu’il n’y a d’arcs dans le manga. Chaque chapitre revient donc sur un arc et propose une analyse de ce dernier, permettant ainsi la comparaison avec les œuvres que nous citions ci-avant, mais bien d’autres aussi. Cette analyse permet, également, de faire le lien avec les multiples adaptations du manga qui, elles, ne suivent pas forcément la même chronologie que celle choisie par Gosho Aoyama.

Au cœur de l’œuvre

En outre, l’auteur fait dans l’originalité en ignorant toute la phase pré-Conan. Le livre débute en parlant de l’œuvre elle-même, sans discussions préalables. Ce n’est pas plus mal me direz-vous puisque cela dynamise la lecture d’entrée de jeu et permet de se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment : Détective Conan. Le choix du titre nous apparaît alors logique, puisque les autres ouvrages de l’éditeur citent toujours le nom du créateur (Oda, Akira Toriyama, etc).

Ce choix fort de laisser le créateur en arrière plan impacte donc grandement la lecture. Néanmoins, cette dernière reste agréable tant la structure choisie pour le livre et les chapitres est pertinente. Le style de l’auteur n’est plus à mettre à l’épreuve avec ses divers ouvrages déjà publiés, mais il convient tout de même de souligner que sa plume est plaisante à suivre tout au long de la découverte du livre. Chose importante quand on voit la longueur de ce dernier. Certes, on a déjà vu plus long, mais lire 202 pages mal écrites, ça ne serait pas possible !

Même si l’œuvre originale n’a toujours pas atteint son terme, le présent livre nous en apprend énormément sur les aventures de Conan. Véritable piqûre de rappel couplée à une source d’information importante, le présent ouvrage sait parler aux fans de la première comme de la dernière heure, tout en rafraîchissant la mémoire à celles et ceux dont l’amour pour le malheureux lycéen ne date pas d’hier, occasionnant quelques oublis ici et là.

Faut-il craquer pour L’énigme Détective Conan ?

Dès lors, nous pouvons dire que L’énigme Détective Conan est un livre qui saura parler aux fans de l’œuvre originale. Par œuvre originale, nous sous-entendons bien le support original, à savoir le manga. Après tout, la façon dont les différents arcs sont traités en dehors du manga n’est pas la même, ce qui fait que l’auteur a du faire un choix. Et même s’il parle de tout, l’accent est bien mis sur le manga.

Du haut de son prix de 24,90€, ce livre propose une très jolie couverture en édition standard (l’édition collector étant en rupture de stock) et une édition de qualité. Le papier est épais, l’impression bonne, tout ce qu’il faut pour le garder en bon état et apprécier sa lecture. Du bon boulot donc de la part de l’éditeur.

Ainsi, nous pouvons conclure en disant que nous recommandons cet ouvrage à tous les fans de la série, ou simplement aux amateurs de mangas qui apprécient également l’œuvre de Gosho Aoyama sans pour autant l’avoir dans la peau.