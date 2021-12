One Piece – La volonté d’Oda : Présentation et avis du livre de Pix’n Love

Avec Dragon Ball, One Piece est sans aucun doute le manga qui revient le plus à l’esprit du grand public lorsque l’on parle de ce medium tout droit venu du Japon. Et, il faut le dire, il y a largement de quoi. Entre ses plus de 1000 chapitres publiés, ses centaines de millions d’exemplaires vendus à travers le monde et son potentiel de développement quasi sans limite, l’œuvre d’Eiichiro Oda a su émerveiller les lecteurs du monde entier sur plusieurs générations.

Toujours éloignée de sa fin, l’histoire racontée par le mangaka au travers de l’équipage de Monkey D. Luffy jouit malgré tout de nombreuses adaptations en tous genres, mais aussi de produits dérivés physiques dans bien des domaines. D’ailleurs, récemment, l’éditeur Pix’n Love a publié un ouvrage qui revient sur l’œuvre dans sa globalité, de ses prémices à son état actuel, avec un fan à la plume, en la personne d’Alexis Orsini.

Mais si l’histoire originale déplace les foules, qu’en est-il du présent bouquin ? Parvient-il à rendre hommage à l’œuvre qu’il présente ou surfe-t-il simplement sur la vague de l’amour inconditionnel des fans francophones ? Nous allons voir cela ensemble.

A la genèse de One Piece

Avec pour envie de nous fournir plus d’informations et de contexte sur l’univers créé depuis l’archipel nippon, l’auteur de ce livre n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà publié une biographie d’Harrison Ford, mais aussi sur Naoki Urasawa. Un habitué de l’exercice, donc.

Mais comment parvenir à captiver en parlant d’une œuvre déjà si connue et comptabilisant déjà tant d’adaptations à son actif ? Après tout, Monkey D. Luffy et son équipage ont pris la mer en juillet 1997, il y a déjà plus de vingt ans, avec pour objectif fou de devenir le roi des pirates. En tout cas, le succès de One Piece n’était certainement pas ce que recherchait son créateur à la base. Non, après tout, Eiichiro Oda a essuyé de nombreux refus avant de parvenir à publier sa série.

Et c’est, au final, bien cette période d’échecs et de doute qui éveille notre intérêt. Après tout, ce sont des moments de la vie du vénéré mangaka que nous ne connaissons que trop peu. Et, évidemment, Alexis nous parle de ces moments dans les premiers chapitres de son ouvrage, ce qui est déjà un bon point, puisqu’il ne se concentre pas uniquement sur One Piece, mais bien sur l’homme qui est derrière l’œuvre, d’où le titre complet de son livre : One Piece – La volonté d’Oda.

D’ailleurs, tout comme l’auteur du présent livre, on découvre qu’Oda a été biberonné à la bande dessinée. D’un côté, on retrouve un adorateur de Dragon Ball, de l’autre un fan des aventures d’Indiana Jones. Mais surtout, les deux sont animés par un fervent amour du manga. Une passion qui se ressent dans le travail du journaliste, notamment dans son analyse et la façon dont il nous présente les différents points abordés dans ses paragraphes.

Une apothéose suite à l’échec

Dès lors, et à la manière de Gol D. Roger qui laisse un trésor caché en héritage, quelque part sur Grand Line, Oda ne serait-il pas sur le point de laisser en héritage au monde le plus incroyable des mangas ayant jamais existé ? Pour nous apporter son analyse sur le sujet, Alexis a découpé son ouvrage en 19 chapitres, chacun représentant un arc du manga, mais aussi et surtout un arc de la vie de son créateur.

Au diable les vains résumés d’arc en mode « X combat Y et gagne avec la technique Z ». Non, ici Alexis préfère nous présenter un Eiichiro Oda encore jeune qui, depuis toujours, sait qu’il veut devenir mangaka, mais certainement pas LE mangaka. Il nous parle d’un jeune garçon qui n’a encore aucune idée que le pays de Wa sera considéré, plusieurs décennies plus tard, comme « l’apothéose de One Piece ».

Au travers de son analyse, l’auteur nous permet ainsi de comprendre ce qui a toujours animé le mangaka brillant que nous connaissons, mais surtout quelles ont été ses difficultés. Après tout, dessiner n’est pas suffisant pour percer sur un marché aussi important et, bien que moins qu’à présent, saturé que celui du manga. Cet ouvrage est donc l’occasion de suivre l’évolution pas à pas d’un homme dont tout fan de pop culture connaît aujourd’hui le nom.

Tout cela, Alexis Orsini le fait d’une plume maîtrisée. Ses paragraphes sont lisibles et agréables à parcourir, avec en fond un intérêt toujours présent. La lecture en est alors plaisante, fluide, et même les plus férus des aventures des Mugiwara peuvent découvrir quelques petites informations qu’ils n’avaient pas auparavant.

Mais surtout, cette lecture nous permet d’en apprendre suffisamment pour commencer à comprendre Oda. A travers l’amitié et la loyauté de Luffy, on ressent une part de la personnalité de son créateur. Dans la force de travail et le courage de Zoro, on retrouve la hargne d’un créatif qui a dû se battre contre vents et marées pour parvenir jusqu’au sommet. Si l’univers de One Piece est haut en couleurs, c’est avant tout car Eiichiro Oda reste lui-même !

Faut-il craquer pour One Piece : La volonté d’Oda ?

Dès lors, et nous pouvons le dire sans trop prendre de risques, One Piece – La volonté d’Oda est un livre passionnant. Du long de ses 288 pages, l’ouvrage ne lasse guère et parvient captiver le lecteur, qu’il aime One Piece en particulier ou le marché du manga en général.

Si l’ouvrage d’Alexis Orsini nous aide à situer One Piece dans son propre univers et à mieux le comprendre, il s’agit avant tout de découvrir l’envers du décor avec son créateur, un Eiichiro Oda passionné et passionnant, qui a encore tant de choses à nous faire découvrir.

Ainsi, nous recommandons la lecture de ce livre à tous les fans des aventures du pirate au chapeau de paille, mais aussi aux curieux qui voudraient en découvrir plus sur l’univers qu’il parcourt. Mais attention aux spoils dans le second cas ! Bref, une bonne idée cadeau !