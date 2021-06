Neon Genesis Evangelion : Présentation et avis sur le livre de Pix’n Love

Lorsque l’on parle de monument de l’animation japonaise, quel grand amoureux ne cite pas Neon Genesis Evangelion ? Sortie en 1995, la série de 26 épisodes a permis d’aider une industrie entière, dans le mal, à sortir la tête de l’eau et permis à des générations de découvrir tout le savoir faire des artistes nippons à travers les âges.

Dès lors, quoi de plus naturel que de proposer un ouvrage entier dédié à cette œuvre ? C’est un exercice auquel s’est attelée Marine Alexandre, pour le compte de Pix’n Love, éditeur que nous connaissons déjà fort bien. Après tout, nous avons déjà parlé de plusieurs ouvrages de chez eux, dont L’histoire de Mario et L’histoire de Naughty Dog.

Cette fois-ci, exit le monde du jeu vidéo pour se consacrer à celui de l’animation japonaise. Alors, ce voyage d’un peu moins de 200 pages (bibliographie exclue) vaut-il la peine ?

Lointain coup d’Œil en arrière

La première chose à retenir notre attention en prenant cet ouvrage en main, c’est l’excellente première de couverture qui nous est proposée. On ressent l’amour de l’illustrateur dans son travail, de même que pour la quatrième de couverture qui, très simple, reste tout aussi jolie. Le relief présent sur ces couvertures n’est, par ailleurs, pas pour nous déplaire.

A l’intérieur de l’ouvrage, comme d’accoutumée, le lecteur se heurte à de longs pavés de texte, sans la moindre image, toujours question de droits. Mais après tout, qui achète ce genre de livre, l’achète pour les écrits qu’il contient et pas pour des illustrations. Textes qui, notons-le, sont divisés en dix chapitres, précédés d’une préface et suivis d’une bibliographie. Là aussi, c’est une habitude dans l’exercice, le sourçage ayant toujours une place importante chez l’éditeur.

Point important à retenir, la préface de cet ouvrage est écrite par Carlo Levy, le PDG de Dybex, l’entreprise à qui l’on doit notamment la diffusion chez nous de Neon Genesis Evangelion. Un choix peu surprenant, réussi, qui met sur de bons rails cet ouvrage, le premier à traiter avec profondeur de la production et de la distribution de ce grand nom de l’animation.

Sans surprise, le découpage en chapitres effectué par Marine Alexandre est chronologique. Elle nous propose ainsi de l’accompagner dans le cheminement de la création de la série, jusqu’à son statut actuel. Mais n’imaginez pas vous plonger d’emblée dans Neon Genesis Evangelion. Non, l’autrice préfère nous emmener bien des années avant, alors qu’Hideaki Anno, réalisateur de la série, réalise son premier exploit : jouer dans Le Gros Navet pour le théâtre de l’école, milieu des années 1960.

Ainsi, le premier chapitre de cet ouvrage s’intéresse à ses réalisations et à sa vie de sa plus tendre enfance à sa vie d’adulte. Quelques petites anecdotes sur Hideaki Anno, jusqu’alors souvent méconnues des fans. Une bonne manière d’entrée dans le sujet.

Entre jolie plume et contenu intéressant

Dès lors, ceux qui ne s’intéressent qu’à la série et sa création, il faut patienter jusqu’au second chapitre de l’ouvrage. Dans ce dernier, l’autrice (ayant déjà œuvré à la traduction de deux livres publiés chez Pix’n Love) relate la formation de l’équipe ayant travaillé sur le projet. Ce sont donc autant de nouveaux parcours de vie qui nous sont présentés, plus succinctement, afin de mieux comprendre quels sont les profils qui se sont employés à créer ce monument de l’animation. Le chapitre suivant faisant de même, pour le studio Gainax cette fois.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ouvrage dans sa globalité est plutôt complet, revenant sur chaque étape de la vie du projet, jusqu’à son arrivée en France où le studio Dybex s’est lancé dans un pari très risqué en acquérant les droits de la série. Fort heureusement pour l’entreprise belge, ce pari fut payant, comme de nombreux autres par la suite. Ce chapitre dédié à l’arrivée de Neon Genesis Evangelion en France est également l’occasion pour l’autrice de rappeler à quel point la série a été déterminante pour l’ouverture du pays à la culture du manga.

Évidemment, toutes ces informations sont intéressantes. Du moins, elles le sont pour toute personne ayant apprécié le visionnage d’Evangelion. Mais que serait cet ouvrage sans le travail d’écriture de son autrice ? Pas grand-chose, en effet. Heureusement, Marine nous montre ici toutes ses qualités dans la pratique, avec des paragraphes concis, aérés, permettant une lecture fluide et agréable, sans se perdre dans moult explications inutiles (contrairement à moi, nous sommes bien d’accord). Bref, ce livre est un régal à parcourir.

Surtout que, comme nous le disions en introduction, cet ouvrage repose sur de nombreuses sources, obtenues via de longues recherches de la part de l’autrice. Toutes ces sources sont disponibles dans la bibliographie en fin de livre. Sources nippones, anglophones, francophones, tout y passe afin de fournir une information la plus qualitative possible. Et, forcément, le travail de synthèse de l’ancienne prof d’anglais est lui aussi très bon.

Faut-il craquer pour Neon Genesis Evangelion ?

Mais que penser de cet ouvrage du coup ? Le livre entier fourmille d’informations au sujet de la création de Neon Genesis Evangelion et de ses artisans. C’est donc un régal pour toute personne ayant apprécié l’œuvre d’origine que de le parcourir. Sans compter que la plume de Marine est, elle aussi, très bonne. Mais ça, nous vous le disions déjà plus haut.

En outre, le travail d’édition de Pix’n Love est lui aussi qualitatif, avec un travail d’illustration pour les couvertures qui sait plaire. L’organisation du livre et de ses chapitres et paragraphes rend la lecture rapide et quasi-addictive. On décroche difficilement une fois lancé dans la découverte de tout ce que Marine a à nous raconter.

Ainsi, cet ouvrage est à mettre entre les mains de tous les amoureux de Neon Genesis Evangelion. Il propose pléthores petites informations qui sauront satisfaire les intéressés. Pour les curieux, amateurs d’animation nippone, cet ouvrage pourra aussi vous combler. D’ailleurs, si vous n’avez jamais regardé cette série, foncez, il faut réparer ça !