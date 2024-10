Précommandes Horizon Zero Dawn Remastered et LEGO Horizon Adventures au meilleur prix

Où précommander Horizon Zero Dawn Remastered

Le premier titre à débarquer, ce sera Horizon Zero Dawn Remastered. Une version remasterisée des premières aventures d’Aloy sorties en 2017 qui proposera des graphismes améliorés, de nouvelles options et toutes les commodités liées à la nouvelle génération. Notre héroïne se refait donc une petite beauté, en plus d’arriver sur PC. Si vous possédez déjà la Complete Edition, il suffira de prendre la mise à niveau à une dizaine d’euros.

Enfin, ça, c’est si vous aviez pris l’ancienne mouture avant la hausse de prix puisque Sony ne s’est pas gêné de tout rehausser pour éviter que les personnes achètent la version PS4 et fassent la mise à niveau à moindres frais. Cependant, si vous ne l’aviez pas encore entre vos mains et vous souhaitez prendre la version physique, sachez que celle-ci vient d’ouvrir ses précommandes à 49.99€ :

Où précommander LEGO Horizon Adventures

Quant au second jeu, il sera d’une épopée inédite dans un monde fait de briques. Cette collaboration avec LEGO va nous permettre de retrouver Aloy et son univers que l’on connait, mais saupoudré de l’humour LEGO, de tout un tas de collectibles à ramasser et une nouvelle trame narrative qui s’annoncera assez légère en tant que bon jeu familial.

LEGO Horizon Adventures sortira sur PS5 mais aussi sur Nintendo Switch (et PC). Une surprise puisque l’on ne s’attendait pas forcément à voir une licence Sony chez la console de Nintendo. Le titre sera vendu à 69.99€, avec plusieurs revendeurs qui ont déjà ouvert leur précommande. Notez que Carrefour propose une offre de précommande à 59.99€ :

Horizon Zero Dawn Remastered est attendu pour le 31 octobre 2024 sur PC et PS5 tandis que LEGO Horizon Adventures sortira le 14 novembre sur PC, PS5 et Nintendo Switch.