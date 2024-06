Le jeu LEGO Horizon pourrait être annoncé tout prochainement et sortirait aussi bien sur PC que sur PS5

Un jeu service solo/coop à l’horizon

Le jeu LEGO Horizon n’est plus vraiment un secret aujourd’hui, même s’il n’a pas encore été dévoilé au grand public. On ignore encore beaucoup de choses à son sujet, et c’est pourquoi l’insider vient aujourd’hui éclairer notre lanterne.

Selon lui, le jeu serait nommé LEGO Horizon Adventures, ce qui était déjà mentionné par une autre fuite il y a de cela quelques semaines. Il s’agirait d’un jeu orienté solo, qui pourrait aussi être joué en coopération, avec de la cross-plateforme au programme. Car en plus de sortir sur PS5, le jeu serait aussi prévu sur PC, et ce pour la même date (encore inconnue à ce jour). Pour autant, difficile de statuer sur le fait qu’il s’agit d’un jeu service, même si l’insider indique qu’il y a bien une mention « d’achat intégrés » dans le jeu, qui peut faire penser à ce modèle économique.

On en saura plus très prochainement, puisque selon billbil-kun, le jeu pourrait être annoncé lors du Summer Game Fest demain soir. Les précommandes ouvriraient dans la foulée, avec même une édition Deluxe au programme. Et là encore, la connexion à un compte PSN serait requise pour y jouer sur PC.

Rien de tout cela n’est encore officiel pour le moment même si la fiabilité de l’insider n’est plus à prouver. Cette longue rumeur devrait donc prendre fin dès demain.