Epic Games s’associe au groupe LEGO afin de construire un métavers à destination des enfants

Le métavers et les NFT sont les sujets brûlants de 2022, alors même que tout le monde n’arrive pas encore totalement à saisir de quoi il en retourne vraiment. Mais avec des grandes entreprises comme Meta ou Google qui s’y jettent à corps perdu, personne ne veut louper l’effet de mode, quitte à se planter (on ne citera évidemment pas Ubisoft Quartz pour ne pas tirer sur les ambulances). Et c’est aujourd’hui Epic Games qui s’y met, pas pour des NFT, mais pour le métavers, avec un allié de poids, le groupe LEGO.

Le métavers LEGO prend forme

Epic Games annonce donc s’associer avec le groupe LEGO afin de fonder un métavers « à destination des enfants », qui aura pour but de fournir une expérience « family-friendly » (ouverte à tous les âges), pour que les enfants expriment toute leur créativité. Si on a bien envie de répondre que cela existe déjà, et que ça s’appelle Minecraft ou Roblox, le poids de la marque LEGO est à ne pas sous-estimer.

Ce monde virtuel en 3D permettre alors d’apprendre et de créer dans les meilleures conditions selon l’éditeur. Le bien-être des enfants sera toujours la priorité ici, et Epic Games entend s’aider de la société SuperAwesome, qui fera en sorte que toutes les créations conviennent aux enfants âgés de moins de 16 ans. Reste à voir comment cela sera mis en place et si métavers et environnement sain pour les enfants ne sont pas deux notions complétement antinomiques.

Les trois règles majeures de ce partenariat seront donc :

De protéger le droit des enfants à jouer en faisant de la sécurité et du bien-être une priorité.

De protéger la vie privée des enfants.

D’offrir aux enfants et aux adultes des outils qui leur permettent de contrôler leur expérience numérique.

On ignore encore quand ce métavers sera disponible pour le moment.