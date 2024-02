LEGO Fortnite renforce son contenu en proposant de nouvelles expériences intitulées LEGO Islands

Les Pirates passent à l’abordage

Parmi les deux expériences nouvellement proposées par la série de modes de jeux LEGO Islands, LEGO Raft Survival se définie comme un jeu de survie en pleine mer pendant lequel une équipe doit rester le plus longtemps à flot grâce à la construction de plateformes, de radeaux, tout en évitant les boulets de canon dévastateurs du navire Barracuda dirigé d’une main ferme par le démoniaque Barbe Noire.

Les joueurs et joueuses devront également aller récupérer des trésors et ressources comme du bois pour les aider à la construction de ces radeaux et ainsi survivre le plus longtemps possible.

Ninja « LEGO » Warrior

La seconde expérience qui intègre la série LEGO Islands se nomme LEGO Obby Fun. Il s’agit d’une sorte de mélange entre la célèbre course d’obstacles Ninja Warrior et Only Up!, le phénomène qui a déferlé sur les réseaux en fin d’année dans lequel vous deviez monter de plus en plus haut grâce à des obstacles sans tomber.

Avec cette expérience, LEGO Fortnite propose ainsi sa première course d’obstacles sur le thème des LEGO selon un parcours fait de briques et imaginé par les designers de la célèbre marque danoise. A vous l’escalade, les sauts périlleux tout en évitant soigneusement les pièges dressés par des pizzas, hot-dogs ou encore de magnifiques licornes.

Ces deux expériences sont donc disponibles dans LEGO Fortnite dès maintenant. Fortnite est toujours disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, cloud et mobiles.