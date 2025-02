Légendes Pokémon Z-A sortira à la fin de l’année, voici les premières images sur ce nouvel épisode sur Switch

Le système de combat le plus dynamique de la série ?

Comme on le savait déjà, ce Légendes Pokémon Z-A prendra place dans la ville d’Illumis au sein de la région de Kalos, qui sera ici votre principal terrain de jeu. Là où Arceus semblait nous inviter à la découverte de toute une nature, ce nouvel épisode fait la part belle à des environnements plus urbains, avec une petite french touch propre à cette région inspirée par la France. On voit qu’il sera même possible de grimper sur certains bâtiments aller faire un tour sur les toits de la ville, pour proposer une exploration plus verticale.

La ville sera ici en pleins travaux avec des zones qui ont été réaménagées pour laisser les Pokémon prendre le dessus et avoir un habitat qui leur est propre. En dehors des rues passantes, on retrouvera donc certaines zones « sauvages » où des Pokémon se baladeront simplement, sans dresseur à l’horizon. Pour les capturer, le système d’Arceus fait son retour, mais avec quelques réglages qui devraient améliorer l’expérience, dont une interface qui a été totalement retravaillée.

Les combats aussi peuvent faire penser au précédent épisode, mais ils se montrent nettement plus dynamiques, avec des effets de zone et des placements qui seront importants, au même titre que le timing de vos attaques. Les capacités de vos Pokémon semblent ici avoir des temps de recharge ainsi que des raccourcis pour être utilisés à la volée. Il sera également possible de changer de Pokémon très rapidement pour faire face à toutes les menaces. Autrement dit, le système se montre moins statique et davantage en temps réel.

Les starters de Légendes Pokémon Z-A

Au début de votre aventure vous aurez le choix parmi les trois starters suivants :

Germignon

Gruikui

Kaiminus

Et visiblement tant pis pour Héricendre, le seul des trois Pokémon de la deuxième génération à ne pas être là, au même titre que Vipélierre et Moustillon qui sont ceux de la cinquième génération. En dehors de cela, les Pokémon que l’on a pu voir mixaient les différentes générations, et on notera surtout le retour des Méga-Evolution.

Parmi les PNJ importants de cette nouvelle aventure, on peut lister :

Boro/Cety : votre allié(e)/rival(e)

: votre allié(e)/rival(e) A.Z : le gérant de l’hôtel où vous résidez (que les fans de Pokémon X et Y connaissent un peu)

: le gérant de l’hôtel où vous résidez (que les fans de Pokémon X et Y connaissent un peu) Bridjet : PDG de la société Quazar, qui s’occupe du réaménagement de la ville

: PDG de la société Quazar, qui s’occupe du réaménagement de la ville Musquat : le secrétaire de Bridjet

Quand sortira Légendes Pokémon Z-A ?

Pour découvrir cela Joy-Con en mains, il faudra encore attendre. Car quand le jeu sera sorti, la Nintendo Switch 2 sera sans doute déjà disponible dans le marché. Enfin, certainement, sauf si Nintendo prévoit de sortir sa console très tardivement.

Ce Légendes Pokémon Z-A n’est en effet prévu que pour la fin de l’année 2025. Et The Pokémon Company n’étant pas encore certain de la date précise, aucune autre information n’a été précisée pour le moment. Mais on sait déjà que ce sera là l’un des futurs cartons de ce Noël, qu’importe la concurrence.