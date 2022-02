Légendes Pokémon Arceus a droit à sa première mise à jour pour attraper plus facilement Ceriflor

Etant donné que Légendes Pokémon Arceus tente une nouvelle formule, le jeu de The Pokémon Company ne s’est pas lancé sans heurts, et quelques bugs sont venus un peu ternir le lancement. Mais des patchs sont en cours et le premier est déjà arrivé afin de corriger quelques soucis mineurs, tout en aidant grandement à la résolution d’une quête très spécifique concernant le Pokémon Ceriflor.

Ceriflor sort de sa cachette

Cette mise à jour est déjà disponible et corrige notamment des soucis de freeze du jeu, les problèmes de Pokémon en double, l’impossibilité pour certains de capturer des Pokémon spécifiques, ainsi que le déroulement d’une mission dont les événements ne s’enclenchaient pas (sans que l’on sache vraiment laquelle).

Mais cette update permet également de trouver et capturer plus facilement Ceriflor. Ce Pokémon fait l’objet d’une quête annexe au début du jeu, nommée « De fleur en bourgeon », où il est demandé de remplir sa page de Pokédex. Le souci, c’est que ce Pokémon se trouve dans les arbres, et est particulièrement difficile à trouver si on enchaine les malchances. Désormais, Ceriflor devrait être plus simple à croiser dans ces mêmes arbres, aux endroits indiqués par notre guide de la quête.

