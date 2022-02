Légendes Pokémon Arceus : Moche mais révolutionnaire ? Test en vidéo

Après le remake de la quatrième génération avec Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, la Pokémon Company s’attaque à un gros mastodonte : Légendes Pokémon Arceus. Il faut dire que la formule change, avec un monde plus ouvert et des mécaniques quelque peu différentes. Si vous n’avez pas encore craqué sur ce nouveau volet, on vous propose un test complet dans cette vidéo.

L’occasion de faire le point sur les qualités et les défauts du titre et de vous conseiller sur l’achat. Rappelons que Légendes Pokémon Arceus est déjà disponible en exclusivité Nintendo Switch. Pour plus de détails sur le titre, vous pouvez consulter notre soluce complète.