Avis à tous les fans de J-RPG. Commercialisé depuis septembre 2018 au Japon, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV sortira cet automne en Europe sur PlayStation 4 et l’année prochaine sur PC et Switch.

Deux éditions au programme

Edité par NIS America, le quatrième et dernier volet de l’arc Cold Steel se déclinera en deux versions physiques sur PlayStation 4 et Switch.

La Frontline Edition

Vendue à 59,99$, elle contiendra :

Une copie physique du jeu sur PS4 ou Switch

L’artbook « The Black Records »

La bande originale « Echoes of Erebonia » sur CD (PS4) ou au format dématérialisé (Switch)

Une jaquette réversible

La Limited Edition

Tarifée à 99,99$, elle comprendra :

Une copie physique du jeu sur PS4 ou Switch

Un boitier collector

Le CD de la bande originale « Twilight Resonance »

L’artbook relié « The Black Records »

Le Steelbook « Ashen Awakener »

Le poster « Daybreak »

Sept cartes inspirées de l’univers de la licence

Les prix français n’ont pas été communiqués pour le moment.