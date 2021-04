The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV arrive aujourd’hui sur PC, Switch et Stadia

Disponible depuis octobre dernier sur PS4, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV débarque dès à présent sur les boutiques en ligne de la Nintendo Switch, de Stadia ainsi que sur Steam. La Frontline Edition arrive aussi sur la Switch pour les personnes qui veulent acquérir une version physique du jeu sur cette console.

L’ultime épisode de l’arc Cold Steel revient sur plusieurs supports

La série subit souvent des décalages entre les sorties nippones et occidentales, le portage Switch n’est alors pas une exception puisque celle-ci est déjà disponible depuis mi-mars au Japon. Pour rappel, la Frontline Edition comprend le jeu, une jaquette réversible, un mini art-book en format A5 et le téléchargement de la bande-son echoes of erebonia. Vous pouvez obtenir cette dernière sur le site de différents revendeurs dont Amazon via ce lien.

En ce qui concerne la version numérique du jeu, celle-ci est affichée au prix de 59,99€ sur PC ainsi que l’e-shop de la Switch. On peut aussi noter qu’une sortie du titre sur la plateforme GOG devrait arriver prochainement, il faut espérer avoir rapidement des nouvelles de ce côté.