Un leak autour de Suicide Squad: Kill the Justice League permet d’avoir un aperçu des menus du jeu avec son Battle Pass

Gotham Knights n’a pas convaincu le public ni les grandes pontes de Warner Bros Games, ce qui n’arrange sans doute pas les affaires de Rocksteady qui doit plus que jamais convaincre avec son Suicide Squad: Kill the Justice League. En attendant que le studio nous en montre plus à propos de sa prochaine production, c’est une fuite qui vient nous révéler quelques détails sur la partie jeu service du titre, qu’une grande partie du public semble découvrir avec étonnement même si le jeu a toujours été vendu de cette manière.

Seulement des costumes à débloquer ?

First look at the Suicide Squad game menu. Mentions Battle Pass, Loadout, Missions based structure. #Batman #SuicideSquad pic.twitter.com/t3vmHmjQ8k — Andrew Marmo (@the_marmolade) January 17, 2023

Suicide Squad: Kill the Justice League a beau avoir été présenté comme un jeu service depuis des années, le grand public ne semble pas avoir encore accepté l’idée. Alors quand une fuite contenant une apparition du terme « Battle Pass » apparaît en ligne, c’est la panique, même si l’on ne devrait pas s’en étonner.

Cette fuite nous provient en premier lieu de 4chan, mais on ne lui accorde du crédit que parce qu’elle a été depuis confirmée par VGC. Cette image permet d’avoir un aperçu des menus du jeu avec les différents personnages et la mention explicite d’un Battle Pass. Selon les informations du site, ce Pass ne contiendrait que des éléments esthétiques, ce qui n’affecterait donc pas le gameplay en coop. Un système qui n’est pas loin de nous faire penser à celui de Marvel’s Avengers, pour le meilleur et pour le pire.

Attendons tout de même d’avoir des éclaircissements officiels de la part du studio à ce sujet.

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira le 26 mai 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.