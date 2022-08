League of Legends : Voici pourquoi le MMO a été annoncé aussi tôt

L’univers de League of Legends va être décliné en beaucoup de jeux très différents les uns des autres. Hier, on a eu des nouvelles du Project L, le jeu de combat très attendu qui est aussi très mystérieux, même s’il ne l’est pas autant que le MMO League of Legends. Oui, il existe bien un projet de la sorte, et si l’on a encore rien vu à son sujet, Riot Games est bel et bien en train de préparer le terrain pour cette expérience. Cependant, le jeu a été annoncé bien trop tôt, et depuis qu’il a été révélé au monde, pas une nouvelle, si ce n’est pour nous rassurer et nous dire que tout va bien. Et il y a une raison derrière ce timing de communication.

Riot Games ne voulait pas de fuites

One of the most common questions we get is why we announced the League MMO in such a weird way and when we will provide more real information. There was actually a strategy in place here! — Greg Street (@Ghostcrawler) August 1, 2022

C’est encore une fois Greg Street, vice-président de Riot Games, qui a tenu a préciser les raisons derrière cette annonce qui est sans doute arrivée trop tôt. Sur Twitter, il déclare que cette stratégie est voulue, et si le jeu a été annoncé très en avance, c’est pour deux raisons.

La première est très simple : Riot Games voulait maîtriser sa communication et avait peur que le projet fuite. Etant donné que sur un MMO, un nombre très important de personnes est amené à travailler sur le projet, il est très probable que les secrets ne se gardent pas bien longtemps.

Un appel aux artistes

La deuxième raison est aussi compréhensible, puisque Riot Games voulait annoncer ce projet très tôt dans le développement pour avoir plus de faciliter à recruter.

Une stratégie que l’on retrouve désormais chez d’autres gros studios, comme CD Projekt Red, qui n’a pas hésité à annoncer le prochain The Witcher en avance pour que le recrutement soit plus aisé, ou même chez Rockstar avec GTA 6. Greg Street déclare que c’est encore plus compliqué de trouver des experts du MMO, alors il ne fallait pas traîner.

Vous l’aurez compris, le MMO League of Legends est pour le moment très loin d’être présentable. Street indique ne pas vouloir révéler d’informations concrètes afin d’avoir plus de libertés dans les changements effectués durant la production, afin que celle-ci ne soit pas disséquée et perçue comme inquiétante à la moindre modification.

Autrement dit, quand des informations seront révélées, le projet sera nettement plus avancé. Patience.