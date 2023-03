Un deuxième film Pokémon Détective Pikachu va voir le jour au cinéma

Voilà le genre d’annonces que l’on aurait pu espérer avoir durant le Pokémon Présents de ce début de semaine, mais The Pokémon Company n’était sans doute pas encore tout à fait prêt à nous en parler. C’est Deadline qui dévoile aujourd’hui une information qui fera plaisir à celles et ceux qui ont aimé le premier film Pokémon live-action au cinéma, puisque une suite à Pokémon Détective Pikachu semble bel et bien être dans les tuyaux.

Déjà un réalisateur pour cette suite

Dealdine avance que le projet a visiblement été validé, alors que l’on se demandait si un deuxième opus pouvait voir le jour. Si le film a bien marché au cinéma avec 430 millions de dollars récoltés, ce qui n’est pas un score honteux pour un blockbuster qui ne repose pas sur une grosse licence du grand écran (type Marvel, DC, Jurassic Park etc), rien n’était acquis pour une potentielle suite.

Mais Legendary croit visiblement au potentiel d’un deuxième film et serait déjà en négociation avec Jonathan Krisel pour le réaliser. Exit donc Rob Letterman, et place au co-créateur de Portlandia, une série comique américaine peu connue chez nous. Il sera accompagné par Chris Galletta au script, dont le travail de scénariste est assez flou en dehors de sa participation au film The Kings of Summer.

On ne sait pas encore si Ryan Renolds pourrait participer d’une quelconque manière au long-métrage (il doublait Pikachu dans le premier), mais selon Deadline, des insiders affirment qu’il sera présent.

Pendant ce temps, toujours aucune nouvelle d’un nouveau jeu Detective Pikachu, mais espérons que ce projet au cinéma soit annonciateur de quelque chose.