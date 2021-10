Le nouveau FIFA 22 est arrivé ! Achetez-le moins cher sur Eneba

Êtes-vous aussi excité par le nouveau jeu FIFA 22 que le sont les fans de football dans nos bureaux d’Eneba.com ? Eneba est peut-être une marketplace de jeux vidéo numériques, mais les personnes qui y travaillent sont avant tout des gamers. Ils n’ont cessé de parler des nouveautés du jeu et ont déjà planifié des tournois FIFA dans les bureaux ! Et ils ont toutes les raisons d’être enthousiastes car EA apporte enfin de grands changements à son jeu le plus populaire. Et avec les offres que notre boutique numérique propose sur le jeu FIFA 22 ainsi que sur les FIFA Points pour FUT, vous ne tarderez pas à vous enthousiasmer vous aussi. Déjà intéressé par nos prix ?

Achetez le jeu FIFA 22 à partir de 47 Eur ! Consultez nos offres sur les Points FIFA !

Quelles sont les nouveautés de FIFA 22 ?

Pour FIFA 22 sur les consoles de neuvième génération, les développeurs d’EA ont enfin réalisé le rêve de toute une vie : capturer les mouvements de l’ensemble d’un match de football 11 contre 11. Cela leur a permis de mettre à jour le jeu avec 4000 nouvelles animations, faisant en sorte que les modèles de joueurs bougent et réagissent davantage comme leurs homologues de la vie réelle. L’hypermotion et la technologie machine learning ont non seulement amélioré les animations et le physique des joueurs, mais ont également permis de réinventer les mécanismes de jeu, notamment l’attaque et la défense. L’IA apporte désormais davantage de soutien dans le jeu offensif, et les défenseurs formeront une ligne de défense plus cohérente. Les gardiens, quant à eux, bénéficient de leur propre mise à niveau, le système entier ayant été amélioré pour rendre les gardiens beaucoup plus fiables.

Pour élargir encore les horizons du football, FIFA 22 ajoute de nouveaux championnats avec la ligue indienne, la ligue hongroise et la ligue chypriote. De plus, il y a de nouveaux stades et de nouvelles équipes nationales. Le mode Carrière étend la personnalisation de FIFA, vous permettant de créer votre propre club, votre stade, de concevoir le kit et le badge de votre équipe.

Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg de toutes les améliorations apportées à FIFA 22. Découvrez le prix de FIFA 22 ici.

Devenez le champion FUT

Le plus grand changement apporté à FIFA Ultimate Team est la modification du système de progression dans Division Rivals. Dans FIFA 22, Division Rivals simule des matchs de qualification réels pour déterminer qui est le meilleur prétendant à la Champion’s Cup. Mais pour devenir champion, il faut une équipe, et FIFA Ultimate Team a toujours eu pour but de vous faire constituer l’équipe de vos rêves.

Outre les meilleurs joueurs du monde, FIFA 22 présente les FUT Heroes, des joueurs à la retraite qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire du football. Associez ces légendes à leurs clubs ou coéquipiers respectifs et vivez le moment qui a marqué leur héritage parmi les meilleurs joueurs du monde. Pour obtenir les légendes FUT ou tout autre joueur, vous aurez besoin de points FIFA. Cependant, il n’y a pas lieu de paniquer car Eneba est là. Non seulement nous vous proposons d’obtenir FIFA 22 sur toutes les plateformes à un prix réduit, mais nous sommes également présents dans tous vos besoins en points FIFA avec un prix inférieur à leur valeur monétaire. Quant aux propriétaires de Playstation, nous vous fournissons les meilleures offres sur les cartes PSN. Ne payez pas plus quand vous pouvez payer moins. Pour avoir FIFA 22 et d’autres jeux moins chers, visitez Eneba.com !

Ceci est un article publirédactionnel, le contenu a été rédigé par Eneba.